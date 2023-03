Afghanistan: arrestation du fondateur d'une école pour filles

Matiullah Wesa, responsable de l'organisation PenPath et "défenseur de l'éducation des filles, a été arrêté lundi à Kaboul", a indiqué dans un tweet la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua), qui a demandé aux autorités de "clarifier l'endroit où il se trouve, les raisons de son arrestation et de lui assurer l'accès à une représentation légale et le contact avec sa famille".

Le frère de Matiullah Wesa a confirmé son arrestation, précisant qu'il avait été interpellé à la sortie d'une mosquée après les prières de lundi soir.