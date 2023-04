Afghanistan: le G7 condamne l'interdiction aux femmes de travailler pour les ONG

"Nous demandons l'annulation immédiate des décisions inacceptables qui restreignent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, notamment les dernières interdictions faites aux femmes afghanes de travailler pour les ONG et les Nations unies", ont déclaré les hauts diplomates du G7 dans un communiqué publié à l'issue de deux jours de discussions au Japon.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exigé mardi "l'annulation immédiate" de l'interdiction faite par le gouvernement taliban aux femmes afghanes de travailler pour des ONG et les Nations unies, provoquant de vives réactions de la part des dirigeants afghans.

Les ministres ont également dénoncé les "violations systématiques des droits des femmes et des jeunes filles et la discrimination à l'encontre des membres des minorités religieuses et ethniques" commises par les autorités talibanes.

Depuis leur reprise du pouvoir en août 2021, les talibans à l'interprétation austère de l'islam ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes.

Les portes des écoles secondaires sont fermées aux adolescentes, les jeunes filles ont interdiction de fréquenter les universités et les parcs leur sont inaccessibles.