Afghanistan: libération d'un défenseur du droit à l'éducation des filles

Il a été remis en liberté jeudi après une audience judiciaire et "est sur le chemin du retour à la maison", a indiqué à l'AFP son frère, Attaullah Wesa, précisant n'avoir pas encore d'informations sur son état de santé.

Depuis plus d'une décennie, PenPath oeuvre à promouvoir l'éducation dans les campagnes afghanes, aide à rouvrir les écoles pour filles et garçons fermées à cause des violences et à établir des bibliothèques.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans sont revenus à l'interprétation austère de l'islam qui avait marqué leur premier passage à la tête du gouvernement (1996-2001), et ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes.