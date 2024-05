Afrique du Sud: Jacob Zuma, le sulfureux ex-président devenu inéligible

Six ans après avoir été chassé du pouvoir et avec un procès pour corruption toujours en cours, le politicien habile se présentait au prochain scrutin à un siège de député en tant que tête de liste d'un nouveau petit parti d'opposition baptisé du nom de l'ancienne organisation militaire de l'ANC, uMkhonto weSizwe (MK).

Homme de réseaux et tacticien éprouvé, Jacob Zuma a toujours bénéficié d'un fervent soutien populaire, notamment dans son fief du KwaZulu-Natal (est).

Son incarcération en juillet 2021 avait déclenché, dans un contexte socio-économique morose, des violences sans précédent depuis l'avènement de la démocratie dans le pays en 1994, faisant plus de 350 morts.

Nombreux sont ceux qui redoutent un nouveau scénario catastrophe avec l'annonce de son inéligibilité.

Né le 12 avril 1942, l'ancien vacher autodidacte a été le premier chef d'Etat officiellement polygame du pays. Marié six fois, il a quatre femmes et une vingtaine d'enfants.

Fier de ses origines zouloues, grand danseur et remarquable chanteur, son sourire lors de ses apparitions publiques masque une patience de prédateur affinée dans les geôles de l'apartheid.

Il a passé dix ans au bagne de Robben Island (sud-ouest), avec Nelson Mandela, du temps de la lutte contre l'apartheid. Il s'y découvre une passion pour les échecs. Libéré, Jacob Zuma dirige les services de renseignements de l'ANC clandestin.

Une fois l'ANC au pouvoir, "JZ" gravit les échelons et devient vice-président en 1999. Il finit par prendre le pouvoir en s'appuyant sur les syndicats et incarne à l'époque les espoirs de promotion des plus pauvres. Il sera plus tard reconnu coupable d'avoir fait payer par le contribuable des travaux dans sa luxueuse résidence privée.

En 2006, Jacob Zuma avait été acquitté du viol de la fille séropositive d'un de ses anciens compagnons de lutte. Il avait scandalisé le pays en affirmant avoir "pris une douche" après un rapport non protégé, pensant minimiser ainsi le risque d'une contamination au VIH.

Ce témoignage lui vaut, aujourd'hui encore, d'être croqué par le caricaturiste sud-africain Zapiro avec un pommeau de douche au-dessus de son crâne chauve.

L'ex-président est encore jugé dans une affaire de pots-de-vin remontant à 1999 impliquant le groupe français Thales.