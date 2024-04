Afrique du Sud: l'ex-président Zuma finalement candidat aux élections

"Le recours en appel est accepté", a tranché le tribunal électoral dans une décision consultée par l'AFP, ajoutant que la décision de la commission électorale "est annulée".

Jacob Zuma est candidat sur la liste du petit parti radical récemment créé Umkhonto We Sizwe (MK, "Lance de la nation" en langue zouloue). Ancien pilier du Congrès national africain (ANC) au pouvoir depuis 30 ans, cet acteur majeur de la lutte contre l'apartheid avait créé la surprise en annonçant en décembre soutenir le MK.

L'ANC, embourbé dans les affaires et tenu pour responsable d'une économie plombée par un chômage endémique et une pauvreté croissante, craint de perdre pour la première fois sa majorité parlementaire et d'être ainsi contraint de former un gouvernement de coalition.