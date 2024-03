Aide à Gaza: un deuxième navire prêt à appareiller de Chypre

"Dans l'option actuelle, nous opérons via une ONG, nous avons déjà un suivi avec un navire commercial de plus grande capacité" qui pourra quitter Chypre "après le premier déchargement, s'il n'y a pas de problèmes", a expliqué Constantinos Kombos à quelques journalistes à Nicosie.

Le bateau, appartenant à un Etat non communiqué, "est à Larnaca depuis samedi (et) le bateau et la cargaison sont en cours d'inspection" par les autorités, a ajouté M. Kombos sans préciser la quantité d'aide transportée.