Aide à la population de Gaza: Amnesty International fustige "l'impuissance et la faiblesse" de la communauté internationale

Le projet de construire un port pour acheminer une aide humanitaire à la population de Gaza constitue "un signe d'impuissance et de faiblesse de la part de la communauté internationale", a dénoncé mercredi la cheffe d'Amnesty International (AI).

Plus de cinq mois après le début du conflit entre le mouvement palestiniens Hamas et Israël, les quelque 2,4 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza sont confrontés à une crise humanitaire dramatique. Devant les difficultés énormes pour acheminer l'aide par voie terrestre, la communauté internationale, essentiellement les Etats-Unis, ont maintenant recours à des opérations de largage aérien et à l'envoi d'aide par un couloir maritime à partir de Chypre. "Le largage aérien, la construction d'un port, sont des signes d'impuissance et de faiblesse de la part de la communauté internationale", a déclaré la secrétaire générale d'AI, Agnès Callamard, lors d'une conférence de presse à Madrid.