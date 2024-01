Airbus n'a jamais autant vendu d'avions

L'avionneur européen a annoncé jeudi avoir avoir engrangé 2.094 commandes nettes l'an passé, pulvérisant son précédent record datant de 2013 (1.503 commandes nettes). Le groupe a surfé sur les succès de ses monocouloirs de la famille A320 et ses long-courriers A350.

L'un rit, l'autre grimace: alors que Boeing est de nouveau empêtré dans une crise avec son avion-phare, Airbus n'a jamais eu autant de commandes de son histoire et est parvenu à livrer en 2023 le nombre d'appareils qu'il s'était fixé.

Hors annulations et modifications de commandes, habituelles dans cette industrie de temps long, Airbus a obtenu 2.319 commandes brutes, dont 1.835 A320 et 300 A350, là aussi un plus haut historique.

Après la pandémie, "nous avions initialement prévu que l'aviation se redresserait entre 2023 et 2025, mais ce que nous avons vu en 2023, c'est que parallèlement au marché des monocouloirs, celui des gros-porteurs est revenu bien plus tôt que prévu et avec vigueur", a commenté Christian Scherer, le directeur général d'Airbus Avions commerciaux, cité dans un communiqué.

Confrontées à la nécessité de réduire leur empreinte environnementale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 comme le secteur s'y est engagé et à un trafic aérien mondial qui devrait doubler à cet horizon, les compagnies aériennes sont engagées dans un vaste mouvement de modernisation de leur flotte.