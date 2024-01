Al Jazeera annonce que deux journalistes ont été tués dans une frappe israélienne

La chaîne de télévision Al Jazeera a déclaré dimanche que deux de ses journalistes palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur leur voiture dans la bande de Gaza, accusant l'armée israélienne de "cibler" les journalistes palestiniens.

Hamza Waël Dahdouh, journaliste de la chaîne Al Jazeera, et son collègue Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste qui travaillait avec la chaîne qatarie et collaborait avec l'AFP et d'autres médias internationaux, ont été tués alors qu'ils roulaient en voiture, à la pointe sud du territoire palestinien, pour "effectuer leur travail", a déclaré Al Jazeera. Un troisième journaliste qui voyageait avec eux, Hazem Rajab, a été grièvement blessé.