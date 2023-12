Al Jazeera rapporte plusieurs morts après des attaques sur des camps de réfugiés à Gaza

Les attaques ont également fait plusieurs blessés, mais leur nombre n'est pas précisé. Un journaliste d'Al Jazeera affirme que les victimes sont principalement des femmes et des enfants et que les blessés vont "probablement mourir à cause d'assistance médicale insuffisante en raison du manque d'infrastructures médicales". Un hôpital sur trois est opérationnel à Gaza, mais ils fournissent des soins limités du fait de la guerre entre Israël et le Hamas.