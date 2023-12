Allemagne: à la fête de Hanouka, le chancelier Scholz "solidaire" des juifs

Deux mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, M. Scholz, portant une kippa, a appelé à la libération "immédiate" des otages israéliens détenus par le mouvement islamiste palestinien, devant une foule rassemblée à la porte de Brandebourg, en plein centre de la capitale allemande, pour le début de la fête juive des lumières.

La menorah "doit être ici devant la porte de Brandebourg, au coeur de notre capitale, comme symbole d'espoir et de confiance et symbole de l'appartenance de la confession juive et des citoyens juifs à notre pays", a affirmé M. Scholz.