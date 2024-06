"Aller de l'avant": les migrants passent la frontière même si Biden serre la vis

"J'y ai réfléchi, je me suis découragé mais en même temps je me suis dit +Non, au nom de Dieu, on va y arriver". Et nous y voilà", confie ce père de famille.

Avec lui, ils sont environ 80 alignés contre le mur frontalier. Ils viennent d'Inde, de Chine, du Honduras, du Nicaragua de Turquie ou de Jordanie et attendent de pouvoir plaider leur cause.

- "Rien n'a changé" -