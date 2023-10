Alpine se prépare à revenir dans la cour des grands en endurance auto

A bord du bolide flanqué du N.36 - l'une des deux voitures de la marque qui participera au championnat - les pilotes enchaînent les tours sur le tracé de Jérez de la Frontera. Durant trois jours d'essais qui se sont achevés jeudi soir, mécaniciens, ingénieurs et pilotes ont investi le circuit espagnol.

Si l'heure est encore aux réglages, chacun s'affaire à développer le potentiel de la voiture. En ligne de mire: l'homologation de la A424, attendue le mois prochain.

"Une fois le package homologué, on cherchera évidemment la performance dans la limite du règlement", a expliqué Bruno Famin, vice-président de la branche sportive d'Alpine, à la presse lors des essais. Il s'agira ensuite "d'apprendre la plus rapidement possible", a poursuivi le Français.