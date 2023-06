Alpinisme: Sophie Lavaud, au sommet sur le tard

"Je suis encore dans l’ambiance de l’expédition, un état de fatigue immense... mais au fond de moi je commence à savourer", s'est réjouie jeudi la quinquagénaire blonde auprès de l'AFP depuis le camp de base du Nanga Parbat (Pakistan), sommet qu'elle a gravi quelques jours plus tôt.

Sophie Lavaud, 55 ans, devenue lundi dernier la première Française tous genres confondus à avoir grimpé les quatorze montagnes de plus de 8.000 m au monde, est une femme discrète mais tenace, lancée dans l'alpinisme sur le tard.

"Je ne réalise pas vraiment. Le projet a d’abord été un rêve qui est venu petit à petit (...) A la base, c'était une expédition après l’autre et ensuite on verra", se souvient Sophie Lavaud.

Se décrivant d'une voix timide comme une "femme ordinaire", Sophie Lavaud est pourtant entrée, grâce à son ascension, dans un cercle réservé aux légendes de l'Himalayisme : celui de ceux ayant atteint le sommet des 14 montagnes les plus hautes du monde.

- Du Mont Blanc à l'Everest -

Contrairement à Reinhold Messner, montagnard italien ayant été le premier à avoir gravi les quatorze "8.000", la jeune Sophie, née à Lausanne et détentrice d'une triple nationalité (française, canadienne et suisse), n'a pas passé son enfance à crapahuter entre les cimes, préférant se consacrer à la pratique de la danse classique.

"Il n'y a pas d'alpiniste dans la famille mais mes parents aimaient la montagne et le ski et nous avions, enfant, un appartement dans la vallée de Chamonix", raconte-t-elle quand on l'interroge sur sa découverte de l'alpinisme.