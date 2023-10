Amazon: 35 millions de clients en France, 180 millions en Europe

Le géant américain de la vente en ligne Amazon compte plus de 181 millions d'utilisateurs réguliers dans l'Union européenne, dont près de 35 millions en France, et y emploie plus de 150.000 personnes, a-t-il indiqué mercredi dans son premier "Rapport de transparence".

Ce rapport fait partie des obligations imposées aux grandes plateformes numériques par le nouveau règlement européen sur les services numériques (DSA) en vigueur depuis fin août. Cet été, Amazon a contesté ce statut afin d'échapper à certaines de ces obligations et un tribunal lui a donné temporairement raison fin septembre, en attendant un jugement définitif.