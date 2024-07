Amazon va construire un cloud pour les données "ultra-secrètes" des agences australiennes

Le gouvernement australien a indiqué qu'Amazon Web Services (AWS), entité chargée de gérer le cloud d'Amazon, concevra un cloud "top secret" pour les agences militaires et de renseignement du pays.

Selon un communiqué du gouvernement, cela permettra "une plus grande interopérabilité et une collaboration plus approfondie avec les États-Unis", l'un des plus fidèles alliés militaires de l'Australie.