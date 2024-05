Amazon va investir 8,4 milliards d'euros à Singapour dans le cloud

Cette annonce intervient alors que l'autre géant américain Microsoft a dévoilé la semaine dernière un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les mêmes secteurs en Asie du Sud-Est, à savoir 2,2 milliards de dollars en Malaisie et 1,7 milliard de dollars en Indonésie.

"AWS (Amazon Web Services) va doubler ses investissements dans l'infrastructure cloud (de stockage de données à distance, NDLR) à Singapour de 2024 à 2028 pour répondre à la demande des clients et contribuer à renforcer le statut de Singapour en tant que rampe de lancement régionale attrayante pour l'innovation", a indiqué la société dans un communiqué.

Petit mais prospère territoire et riche en infrastructures, Singapour est devenu une puissance commerciale et technologique en Asie du Sud-Est, renforçant ainsi son statut après la pandémie.

Société créée en 1994 par le désormais multi-milliardaire Jeff Bezos, Amazon a annoncé la semaine dernière que son chiffre d'affaires et son bénéfice net au premier trimestre avaient progressé au-delà des attentes du marché, notamment grâce à sa branche de cloud, AWS, qui capitalise sur l'appétit des entreprises pour les services d'informatique à distance et d'intelligence artificielle (IA).

En tout, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 13% sur un an, à 143,3 milliards de dollars, et son bénéfice net est ressorti à 10,4 milliards, plus du triple de l'année dernière à la même période.