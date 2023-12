Amnesty et Human Rights Watch appellent l'UE à prendre des mesures fortes contre la Chine

Les 7 et 8 décembre 2023, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rencontreront le président chinois Xi Jinping.

Les organisations ont profité de l'occasion pour dénoncer, une fois de plus, les crimes contre l'humanité commis par la Chine à l'encontre des Ouïghours et musulmans turciques du Xinjiang. Ces crimes comprennent, entre autres, des détentions arbitraires, persécutions religieuses, actes de torture et disparitions forcées. Les Tibétains et Hongkongais sont, eux aussi, confrontés à ce contexte de répression, estiment les ONG.