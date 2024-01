Amnesty exhorte l'Europe à ne plus renvoyer les réfugiés du Caucase du Nord vers la Russie

Les États européens doivent immédiatement cesser de transférer les réfugiés et demandeurs d'asile venant du Caucase du Nord, en particulier de Tchétchénie, vers la Russie, soutient Amnesty International dans une synthèse publiée jeudi. Selon l'ONG, ces personnes pourraient être exposées à des actes de torture et des mauvais traitements, mais aussi à l'obligation de participer à la guerre d'agression menée en Ukraine, en raison de leur identité religieuse et ethnique.

"La situation s'est fortement délabrée en raison de la dégradation des normes relatives aux droits humains en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine", a déclaré le directeur régional Europe d'Amnesty International, Nils Muiznieks. "Ces personnes sont persécutées à coups de torture, de détention arbitraire, de disparition forcée et sont depuis longtemps stigmatisées et visées par des mesures d'expulsion ou d'extradition dans les États européens."

Le transfert de ces personnes, pour la plupart musulmanes, vers la Russie s'inscrit dans un contexte de discrimination et de stigmatisation, pointe l'ONG. Selon elle, la situation a empiré depuis le bombardement de Gaza et les attaques de plus en plus violentes en Cisjordanie, en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas dans le sud d'Israël.

"Les risques encourus par toute personne renvoyée dans le Caucase du Nord se sont encore intensifiés, et il est inadmissible de se servir des tensions avivées au Moyen-Orient pour justifier le renvoi de demandeurs d'asile", a ajouté M. Muiznieks, qui exhorte alors les gouvernements européens à mettre un terme à ces transferts.