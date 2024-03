Amours et santé: le pape se dévoile dans une autobiographie

Dans "Vivre: mon histoire à travers la grande Histoire", publié le 19 mars chez HarperCollins dans plusieurs langues et pays, le jésuite de 87 ans se livre à une relecture à la fois politique et personnelle de son parcours.

Si beaucoup d'épisodes étaient déjà connus, le livre de 350 pages écrit sous forme de conversation avec un journaliste italien apporte de nouveaux détails, notamment sur sa vie personnelle.

Le premier pape sud-américain se confie ainsi sur sa première "petite amie" à l'adolescence et raconte un "petit dérapage" lorsque, encore séminariste, il a été "ébloui" par une fille qui lui a "fait tourner la tête par sa beauté et son intelligence".

"Pendant une semaine, j'ai eu son image en tête et j'ai eu du mal à prier! Heureusement, cela a passé et je me suis consacré corps et âme à ma vocation", confesse-t-il.