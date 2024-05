Amsterdam: la police disperse un campement étudiant en soutien à Gaza

Des images diffusées sur la chaîne publique NOS ont montré des policiers chargeant des manifestants à coups de matraque et détruisant des tentes vers 4H00 (02H00 GMT) après qu'ils aient refusé de quitter le campus.

Des étudiants ont installé lundi un "Gaza solidarity encampment" (campement en solidarité avec Gaza, ndlr) sur le campus de Roeterseiland de l'UvA, sur fonds de multiplication de ces mobilisations en Europe et aux États-Unis.

Des étudiants ont lancé des pierres et des feux d'artifice sur les policiers lorsqu'ils ont dispersé la manifestation, selon la police.

Mardi matin, la police a commencé à libérer certaines des 125 personnes arrêtées, mais des dizaines d'entre elles sont toujours en détention.

L'UvA a indiqué dans un communiqué avoir des programmes d'échanges avec trois universités israéliennes.

Ses chercheurs participent à huit projets de recherche européens auxquels participent également des chercheurs ou des entreprises israéliennes.

"L'UvA ne veut en aucun cas contribuer à la guerre et ne souhaite pas non plus participer à des échanges dans le domaine de l'éducation à caractère militaire", a-t-elle souligné.

Parti des campus américains le mois dernier - où il a parfois fait l'objet d'une répression des forces de l'ordre - le mouvement étudiant contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre, s'est propagé à travers le monde.