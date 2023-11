Ancienne valeur star des bureaux partagés, WeWork dépose le bilan

Elle devait être la valeur star d'un nouveau modèle de bureaux, flexibles et partagés. Mais la gestion hasardeuse de son fondateur et la pandémie auront eu raison de WeWork, tombé en disgrâce depuis plusieurs années et qui a déposé lundi le bilan.

"WeWork et certaines de ses filiales ont entamé une procédure de mise sous protection du +chapitre 11+ (la loi sur les faillites, NDLR) et ont l'intention de déposer une procédure de reconnaissance au Canada dans le cadre de la loi sur les accords entre entreprises et créanciers", a annoncé le groupe dans un communiqué.