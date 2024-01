Anthony Blinken demande à Félix Tshisekedi de "répondre aux préoccupations"

"Les deux dirigeants ont également discuté de la crise actuelle dans l'est de la RDC et de la voie à suivre pour y apporter une solution par la diplomatie", selon le porte-parole.

Félix Tshisekedi, largement vainqueur des élections de décembre qualifiées de "simulacre" par l'opposition, a prêté serment samedi à Kinshasa pour un second mandat de cinq ans, dans un climat politique et sécuritaire tendu.

La présidentielle a eu lieu en même temps que les élections législatives, provinciales et locales, un quadruple scrutin qui a démarré le 20 décembre et, face aux multiples problèmes logistiques, s'est étalé sur plusieurs jours. Félix Tshisekedi s'est offert un triomphe, avec plus de 73% des voix.

Depuis, les accusations de fraude, tricherie et autre "braquage électoral" ont continué et les craintes de violences demeurent dans un pays au passé politique très agité.