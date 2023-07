Antioche en ruines: le pari d'une renaissance pierre par pierre

Vahit Baklaci, 82 ans, repasse chaque jour dans sa maison natale au coeur du vieil Antakya, sens dessus dessous depuis le séisme du 6 février qui a ravagé le sud de la Turquie et la Syrie, faisant au moins 55.000 morts.

"Antakya existe depuis des milliers d'années. Regardez: deux mosquées qui dataient des débuts de l'Islam, détruites toutes deux. Et là, deux églises vieilles de 2.000 ans, de l'époque de Jésus... détruites aussi: c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces lieux".

Quand les pelleteuses sont entrées en action, d'abord pour trouver les corps, puis pour déblayer les décombres, il a fait placarder des avis pour protéger ceux qui tiennent encore debout: "ne pas toucher sans autorisation".

Une représentante du ministère, debout dans la poussière en gilet fluo et casque de chantier, veille au respect de la consigne.

"Si c'est trop abîmé, on ne peut rien faire. Mais quand c'est possible on démolit pierre par pierre", indique-t-elle sous couvert d'anonymat.