Antitrust: le PDG de Google défend les contrats avec Apple au tribunal

Le procès historique, qui a lieu depuis le 12 septembre à Washington, a déjà permis de révéler que Google a déboursé 26 milliards de dollars l'année dernière pour rester le moteur de recherche par défaut sur divers smartphones et navigateurs internet. L'essentiel de cette somme a été versé à Apple.

M. Pichai a commencé son témoignage dans la salle d'audience de Washington en réitérant la mission de l'entreprise selon lui : rendre l'information "universellement accessible et utile" à tous.

"Cette mission est plus intemporelle et plus pertinente que jamais", a déclaré M. Pichai, compte tenu des nouveaux concurrents dans le domaine de la recherche en ligne et des progrès de l'intelligence artificielle.