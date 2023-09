Antony Blinken exige du président azerbaïdjanais qu'il protège les civils

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé mardi l'Azerbaïdjan à respecter ses engagements de protéger les civils au Nagorny Karabakh et à y permettre l'accès de l'aide humanitaire, dans un appel téléphonique au président, Ilham Aliev.

"Le secrétaire d'État s'est à nouveau entretenu avec le président Aliev aujourd'hui et a souligné l'urgence de mettre fin aux hostilités, d'assurer la protection inconditionnelle et la liberté de mouvement des civils, et de garantir un accès humanitaire sans entrave au Nagorny Karabakh", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

Des milliers d'habitants du Nagorny Karabakh cherchent à fuir leur région pour passer en Arménie, une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan dans cette région sécessionniste du Caucase majoritairement peuplée d'Arméniens.