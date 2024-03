Antony Blinken plaide pour un cessez-le-feu "immédiat" à Gaza

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a plaidé jeudi pour un cessez-le-feu "immédiat" entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, assiégée et au bord de la famine, lors d'une nouvelle tournée dans la région qui l'a conduit au Caire.

Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont pour la première fois présenté un projet de résolution à l'Onu appelant à un "cessez-le-feu immédiat" dans le territoire palestinien, plongé dans une crise humanitaire majeure après cinq mois et demi de guerre.

Jeudi, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé la mort d'au moins 65 personnes dans des frappes israéliennes en 24 heures. Des témoins ont fait état de raids dans le centre du territoire et de combats autour de l'hôpital al-Chifa à Gaza-ville, dans le nord.

Ces ministres ont appelé conjointement à "un cessez-le-feu complet et immédiat" et à "l'ouverture de tous les points de passage entre Israël et la bande de Gaza", afin de laisser passer l'aide humanitaire.

Parallèlement, les discussions sur une trêve se poursuivent à Doha entre représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte.