Apec: Joe Biden est arrivé à San Francisco à la veille de sa réunion avec Xi Jinping

Les présidents américain et chinois doivent avoir mercredi un long entretien, leur premier en personne depuis un an, dont l'objectif premier est d'assurer que la rivalité entre les deux superpuissances reste sous contrôle.

Ce format diplomatique rassemble 21 pays, pesant ensemble 60% de l'économie mondiale.

Joe Biden arrive à ces grands rendez-vous diplomatiques avec "le vent dans le dos", a dit un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Les présidents chinois et américain "se connaissent très bien et depuis longtemps, ils peuvent être francs et directs l'un avec l'autre", a-t-il ajouté.