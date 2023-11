Apec: Joe Biden et Xi Jinping sont arrivés à San Francisco, à la veille de leur rencontre

Joe Biden et Xi Jinping sont arrivés mardi à San Francisco, en Californie, à la veille d'une rencontre extrêmement attendue, destinée à éviter que la relation très tendue entre leurs deux pays ne se dégrade encore.

Air Force One s'est posé le premier en fin de matinée, suivi quelques heures plus tard de l'avion transportant le président chinois, dont c'est la première venue aux Etats-Unis depuis que Joe Biden est président.

Les présidents américain et chinois doivent avoir mercredi un long entretien, leur premier en personne depuis un an, dont l'objectif premier est d'assurer que la rivalité entre les deux superpuissances reste sous contrôle.

Joe Biden arrive à ces grands rendez-vous diplomatiques avec "le vent dans le dos", a dit un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Les présidents chinois et américain "se connaissent très bien et depuis longtemps, ils peuvent être francs et directs l'un avec l'autre", a-t-il ajouté.

Joe Biden "veut s'assurer que nous gérons cette relation bilatérale de la plus haute importance de la manière la plus responsable possible", a-t-il encore commenté.