Joe Biden et Benjamin Netanyahu se sont entretenus au téléphone lundi pour la première fois en plus d'un mois, a indiqué la Maison Blanche, dans un contexte de tensions croissantes liées à l'offensive israélienne à Gaza.

Le président américain et le Premier ministre israélien ont "discuté des derniers événements en cours en Israël et à Gaza, dont la situation à Rafah et les efforts pour augmenter l'aide humanitaire à Gaza", a précisé la Maison Blanche dans un communiqué.