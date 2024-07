Appel à la grève générale dans les territoires palestiniens après la mort du chef du Hamas

"Les forces nationalistes et islamiques de Palestine annoncent une grève générale et des marches de colère (pour protester) contre l'assassinat du grand leader national Ismaïl Haniyeh, qui s'inscrit dans le cadre du terrorisme de l'État sioniste (Israël, NDLR) et de sa guerre d'extermination", indiquent les mouvements palestiniens dans une déclaration commune.

À Ramallah, des employés ont quitté les bâtiments de leurs ministères à la suite de cet appel, ont constaté des journalistes de l'AFP.