Appel urgent à un cessez-le-feu et au respect des droits des enfants à Gaza

La présidence belge du Conseil de l'UE et la Commission européenne s'alarment de la dégradation de la situation humanitaire des enfants dans l'enclave palestinienne de Gaza. Ces institutions appellent d'urgence à un cessez-le-feu et au respect des droits des plus jeunes en particulier, dans un communiqué conjoint publié mardi soir.

"Dans toutes les guerres, les enfants souffrent en premier et le plus, mais les guerres ont des règles. Le droit humanitaire international doit être respecté", pointe le communiqué conjoint.

L'exécutif européen et la présidence belge du Conseil de l'UE rappellent que près de 30.000 Palestiniens ont été tués depuis la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien, dont 70% sont des femmes et des enfants.

Plus de 11.600 enfants ont en effet été blessés dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza et des milliers d'autres sont portés disparus, probablement blessés ou morts dans les décombres de bâtiments détruits. 17.000 sont séparés de leur famille ou ont perdu leurs parents, énumère encore le communiqué. En outre, un million de mineurs ont été déplacés dans l'enclave, ce qui les rend vulnérables à la violence ou aux abus.

Face à ce constat accablant, et au risque de famine croissant dans le territoire, les deux institutions européennes plaident pour "une pause humanitaire menant à un cessez-le-feu durable et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages retenus par le Hamas, en particulier les enfants, et la livraison d'aide humanitaire".

La Commission européenne et la présidence belge martèlent que toutes les violations graves contre des enfants, comme les meurtres et les mutilations, doivent cesser.