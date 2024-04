Apple doit retirer WhatsApp et Threads de l'App Store en Chine

Le gouvernement chinois a demandé à Apple de retirer l'application de messagerie WhatsApp de l'App Store en Chine. Le géant américain a souligné jeudi qu'il était obligé de respecter les lois des pays dans lesquels il est actif. L'application Threads, concurrente de X (ex-Twitter) et émanant également du groupe Facebook, a également été retirée de la plateforme de téléchargement. L'autorité chinoise de régulation de l'Internet a pris cette décision en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale, a expliqué Apple au Wall Street Journal.

Les applications occidentales sont bloquées en Chine et n'y sont souvent utilisables que via des services VPN qui détournent le trafic de données de telle sorte qu'il semble provenir d'un autre pays. Certaines d'entre elles, comme WhatsApp, pouvaient toutefois être téléchargées sur les appareils depuis l'App Store. Si elles y sont supprimées, une faille dans ce que l'on appelle le "grand pare-feu chinois", avec lequel le gouvernement de Pékin contrôle l'accès aux informations sur Internet, sera comblée.

Les relations entre les Etats-Unis et la Chine sont actuellement tendues, notamment sur le thème des applications. Au Congrès américain, une loi est en cours d'élaboration pour forcer un changement de propriétaire de la populaire application vidéo Tiktok. Washington considère la société-mère Bytedance comme chinoise et ayant son siège est à Pékin. Tiktok rejette cette idée et souligne la participation majoritaire d'investisseurs internationaux.