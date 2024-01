Apple en tête du marché chinois des smartphones pour la première fois

Apple a pris pour la première fois en 2023 la tête des ventes de smartphones sur le marché chinois malgré une concurrence accrue des acteurs locaux et notamment du retour de Huawei, selon de nouvelles données publiées vendredi.

En dépit de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis, Apple et ses produits continuent de jouir en Chine d'une popularité qui ne se dément pas. En mars, Tim Cook, le PDG d'Apple, en visite à Pékin, avait notamment déclaré que son entreprise entretenait une relation "symbiotique" avec la Chine.

Mi-septembre, la Chine avait assuré ne pas interdire dans ses ministères l'iPhone d'Apple ou "d'autres téléphones de marques étrangères" après des informations de presse faisant état de restrictions dans certaines administrations.

Apple s'est implanté en Chine en 1993 et le géant asiatique est pour la marque son plus gros marché à l'étranger mais aussi son principal centre de production pour ses smartphones, ordinateurs, tablettes et accessoires électroniques.