Appli de rencontre, faux amour et vraie arnaque: comment une Américaine s'est faite dépouiller en cryptomonnaie

A 37 ans, elle raconte à l'AFP le sentiment que son "cerveau a été piraté" par la fable qui lui a été présentée et par l'utilisation de trucages vidéos visiblement assistés par l'intelligence artificielle (IA).

L'amant apparaissait comme un négociateur de vin français, souriant et habile investisseur. Mais quand Shreya Datta a voulu récupérer sa mise, l'Américaine n'a pu que constater qu'elle était ruinée: 450.000 dollars envolés dans une arnaque aux cryptomonnaies extrêmement sophistiquée.

Elle est loin d'être un cas isolé: des dizaines de milliers de victimes d'arnaques similaires se sont signalées l'an dernier rien qu'aux Etats-Unis.

Une application de rencontre, une relation à distance, des propositions d'investissements et puis plus rien: le stratagème, surnommé en anglais "pig butchering" ("dépeçage des porcs"), est réputé venir du crime organisé d'Asie du Sud Est.

Mais c'est bien de Philadelphie que l'engrenage s'est enclenché pour Shreya Datta. Après une rencontre via une application d'un certain "Ancel", leur discussion se déplace vers WhatsApp. Là, ils échangent selfies, émoticônes grivois et même de rapides appels vidéos.