Après deux mois de guerre, le Soudan s'enfonce dans la crise

La guerre entre généraux rivaux entre jeudi dans son troisième mois sans aucune issue en vue au Soudan, où des avions ont bombardé pour la première fois une ville du sud du pays et où l'armée régulière a accusé les paramilitaires d'avoir "enlevé et assassiné" un gouverneur au Darfour.

Parallèlement, l'armée soudanaise a accusé mercredi les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) d'avoir "enlevé et assassiné" le gouverneur de l'Etat du Darfour-Ouest, Khamis Abdallah Abakar, qualifiant les faits d'"acte brutal".

Les combats, qui ont commencé le 15 avril, se sont jusqu'à présent essentiellement concentrés à Khartoum, la capitale de cinq millions d'habitants, et dans la vaste région du Darfour, dans l'Ouest.

Cette guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, du général Mohamed Hamdane Daglo a fait plus de 1.800 morts selon l'ONG ACLED.

Plus de 2,2 millions de personnes ont fui leurs domiciles à travers le pays, dont plus d'un million ont quitté la capitale Khartoum, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 528.000 de ces déplacés se sont réfugiés dans les pays voisins, a indiqué cette agence des Nations unies.