Après la Réunion, l'Île Maurice est en alerte avant l'arrivée du cyclone Belal

Les services météo ont relevé le niveau d'alerte à 3 (sur 4 possibles), alors que l'œil du cyclone a touché lundi matin l'île voisine de La Réunion, faisant un mort. Si Belal doit atteindre le point le plus proche de l'île "tôt demain (mardi) matin", selon les MMS, de fortes pluies ont pris par surprise dès lundi les 1,3 million d'habitants et fait de premiers dégâts, a indiqué un correspondant de l'AFP.

La situation devrait se dégrader avec la progression du cyclone

"Belal se rapproche dangereusement de Maurice et représente une menace directe pour Maurice. Le rayon des vents cycloniques devrait traverser la partie sud de l'île et Belal devrait passer plus près du sud de l'île tôt demain matin", ont averti les MMS dans un communiqué. "Des pluies torrentielles sont donc attendues dans les heures à venir" avec des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, ont-ils ajouté.

Ils ont appelé le public à "prendre toutes les précautions et rester dans un endroit sûr", d'éviter de circuler et de se tenir à l'écart des "lieux sujets à l'accumulation d'eau, les berges des rivières et autres cours d'eau susceptibles d'être inondés ainsi que certains versants de montagne sujets aux glissements de terrain". Lundi, magasins et entreprises privées, dont les banques, ont fermé leurs portes et les administrations ont libéré leurs employés, afin qu'un maximum de personnes reste à l'abri. L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam a annoncé sa fermeture "à partir de 16H30 (heure locale, 12H30 GMT) jusqu'à nouvel ordre".