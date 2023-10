Après l'attaque d'Arras, des mesures de sécurité renforcées pour les établissements scolaires

Après l'assassinat par un homme radicalisé d'un enseignant vendredi et par crainte de répercussions en France du conflit entre Israël et le Hamas, le gouvernement a mis en oeuvre une série de mesures et directives pour renforcer la sécurité des établissements scolaires et de la communauté éducative.

"Protéger et prévenir" mais "sans +bunkeriser+ l’École": l'Unsa-Education, l'une des principales fédérations de personnels de l'école, a appelé dès ce week-end à des mesures pour répondre au "choc immense" provoqué par la mort de Dominique Bernard à Arras sans pour autant faire des établissements scolaires des forteresses.