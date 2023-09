Après l'Oscar, le Japonais Ryusuke Hamaguchi se met au vert

Après avoir remporté un prix à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger pour "Drive My Car", le réalisateur Ryusuke Hamaguchi s'est plongé dans le Japon rural pour son nouveau film, en compétition à Venise.

"Evil does not exist" ("Le mal n'existe pas"), qui se déroule dans la campagne japonaise, exploite les conflits entre ruraux et citadins, dans un conte énigmatique qui jusqu'au bout ne livre pas toutes ses clés.