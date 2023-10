Après l'ouragan Tammy, la Guadeloupe en vigilance rouge pluies

La Guadeloupe a été placée dimanche en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, en raison des précipitations après le passage samedi de l'ouragan Tammy, a annoncé Météo-France, alors que des zones commençaient à être inondées.

Ce département des Antilles françaises va être confronté dans les prochaines heures à des "averses et des pluies fréquentes, très orageuses et durables", pouvant donner "beaucoup d'eau en peu de temps", selon la météorologie nationale, qui prévoit des cumuls de "250 à 350 mm, voire plus".