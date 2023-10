Après sa visite en Israël, Macron rencontre Sissi au Caire

Après une première étape mardi en Israël, où il a présenté les condoléances d'un "pays ami, éploré devant l'acte terroriste le plus terrible de votre Histoire", le chef de l'Etat cherche à rencontrer des dirigeants arabes.

Le président français Emmanuel Macron poursuit mercredi au Caire un déplacement visant à prévenir l'escalade militaire après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et à relancer le "processus de paix" pour la création d'un Etat palestinien.

Après s'être entretenu à Amman avec le roi Abdallah II, il s'entretiendra au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Une déclaration est prévue vers 16H locales (13H00 GMT).

L'Egypte est un médiateur incontournable entre Palestiniens et Israéliens et est partie des négociations pour la libération des plus de 200 otages enlevés en Israël par le Hamas. Elle tient également l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël.

C'est depuis l'Egypte que parviennent au compte-goutte depuis samedi des camions d'aide humanitaire, au grand dam de l'ONU qui réclame une aide massive pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout.