Après son 1er vol spatial, Relativity Space va se concentrer sur une plus grosse fusée

Fin mars, la fusée Terran 1 avait décollé depuis la Floride et réussi à atteindre l'espace (jusqu'à 134 km d'altitude), mais pas à atteindre l'orbite visée.

Après avoir fait voler pour la première fois une fusée imprimée en 3D le mois dernier, la start-up américaine Relativity Space a annoncé mercredi abandonner le modèle utilisé pour ce vol inaugural et se concentrer sur le développement d'une fusée plus grosse.

Grâce aux leçons tirées du programme Terran 1, Relativity Space va désormais "déplacer son attention vers la conception, le développement et la production de la fusée de nouvelle génération Terran R", a déclaré l'entreprise. Terran R était déjà en développement, mais la société a fourni de nouveaux détails sur ce projet.

Alors que Terran 1 ne mesurait que 33,5 mètres de haut et n'était conçue que pour emporter 1.250 kg en orbite terrestre basse, Terran R atteindra elle plus de 80 m et pourra emporter quelque 23,5 tonnes (voire jusqu'à 33,5 tonnes dans une autre version).

Le pari est osé, et ferait notamment compétition aux fusées Falcon 9 de SpaceX (capables de transporter 22,8 tonnes de charge utile en orbite basse), actuellement leader sur ce marché des lanceurs lourds.

Un premier vol de Terran R est désormais prévu en 2026, a déclaré Relativity Space.