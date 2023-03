Après un hiver doux, New York enfin sous la neige

A la fin d'un hiver particulièrement clément, la neige a (très provisoirement) recouvert en début de semaine la ville de New York, notamment Central Park ainsi que les grandes artères de Manhattan et de Brooklyn.

Les services météo du pays (National Weather Service) ont mesuré près de cinq centimètres de manteau blanc dans l'immense poumon vert de la mégapole, le long de la mythique 5e avenue, un "record" cette saison.

La réalité climatique et l'imagerie sur New York en font une ville régulièrement couverte de neige, plusieurs fois par hiver.

Mais cette année, malgré quelques coups de froid, la plus grande cité des Etats-Unis au bord de l'Atlantique a été épargnée par les intempéries hivernales.

Par contre, à 700 km au nord-ouest dans le même Etat de New York, à Buffalo, le "blizzard du siècle" fin décembre a fait près de 40 morts, avec des températures polaires et plus d'un mètre de neige qui ont semé la désolation dans cette ville au bord des Grands Lacs, à la frontière du Canada.

Dans la ville de New York, à la mi-journée mardi, la pluie a fait toutefois fondre l'essentiel de la neige et de la glace, même si les autorités locales ont émis des bulletins d'alerte poussant les écoles à ouvrir plus tard et perturbant les transports routiers, aériens et ferroviaires.