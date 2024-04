Après une nuit tendue, les lendemains incertains inquiètent les Israéliens

À Jérusalem, le quotidien a repris lentement dimanche, premier jour de la semaine. Quelques commerces sont fermés dans les rues du centre ville mais la gare centrale ferroviaire et routière et le principal marché de la ville affichent leur effervescence habituelle.

Au lendemain d'une nuit tendue pour les Israéliens réveillés par les salves de missiles et drones iraniens qui ont visé le pays, le risque d'un embrasement est dans toutes les têtes et suscite chez certains "une grande peur".

Une lumineuse journée de printemps succède à une nuit interrompue par les sirènes d'alerte quand les premiers projectiles iraniens ont été interceptés par le "Dôme de fer", le système israélien de défense aérienne.

Yishai Levi, un habitant de la ville, affiche sa confiance dans ce bouclier : "Israël a prouvé une fois de plus sa supériorité technologique et mentale, et a géré la situation de manière impressionnante", assure à l'AFP cet homme de 67 ans.

Le soutien à Israël affiché par de nombreuses capitales dans son bras de fer avec Téhéran est un autre motif de satisfaction: "c'était bien de voir l'Occident à nos côtés et nous aider à nous défendre", confie Gil, un trentenaire.