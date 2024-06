Argentine: l'attentat contre Kirchner était "un acte de justice"

L'attentat raté en 2022 contre la vice-présidente argentine de l'époque Cristina Kirchner était "un acte de justice", pour "le bien social", visant une personne "corrompue, qui vole et nuit à la société", a lancé mercredi le principal accusé, au premier jour du procès.

C'était "un acte de justice et non un acte dans lequel j'ai essayé de tirer un profit financier", a affirmé Fernando Sabag Montiel, rejetant l'hypothèse selon laquelle il aurait été mandaté ou financé, et ne manifestant aucun remord.