Argentine: le ministre de l'Économie Massa et l'ultralibéral Milei au second tour

Le ministre de l'économie argentine Sergio Massa confronté à une inflation record de 138% et un économiste ultralibéral "antisystème" qui veut "tronçonner" l'État, Javier Milei, s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Argentine le 19 novembre prochain, selon les résultats partiels dimanche du premier tour.

La candidate de l'alliance d'opposition (centre-droit) Patricia Bullrich, une ex-ministre de la Sécurité et protégée de l'ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019), est distancée, avec 23,6% des voix.

Ils disputeront un second tour le 19 novembre, en vue d'une investiture le 10 décembre.

Les Argentins ont voté dans un climat d'incertitude et d'inquiétude, comme rarement depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, sur fond d'endettement chronique et d'inflation désormais parmi les plus élevées au monde.