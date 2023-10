Argentine: les jeunes et "l'anti-caste" Milei, une adhésion sans filtre

Tiago, lycéen de 17 ans, votera pour la première fois le 22 octobre à la présidentielle, pour laquelle Milei, économiste aux propositions radicales et polémiques, est en tête des sondages avec 33-35% d'intentions de vote, et a minima voué au second tour.

"Je le vois depuis que j'ai 10-11 ans", explique à l'AFP Tiago, qui comme beaucoup a découvert Milei sur les réseaux sociaux. Où l'économiste "anarcho-capitaliste", comme il se décrit, a amplifié une présence déjà forte sur les talk-shows TV. Avec buzz garanti par un discours urticant, une "colère" à laquelle il est facile de s'identifier.

"Tu vois bien que ton père et ta mère n'ont pas assez d'argent, qu'ils sont constamment en train de maudire les politiciens en place, et un jour tu vois ce type sur Youtube, tu l'écoutes, tu commences à le suivre, et c'est quelque chose qui te marque", explique le jeune homme, queue de cheval et cravate sur chemisette débraillée.