Argentine: près de 2 km d'une "file de la faim" pour défier une ministre

"Voilà comment je vais procéder: les gars, vous avez faim ? Venez un par un, je noterai votre pièce d'identité, votre nom, d'où vous venez, et vous recevrez de l'aide individuellement", avait lancé la ministre.

La ministre du "Capital humain" (en charge des Affaires sociales) Sandra Pettovello s'était adressée cinq jours avant aux protestataires réunis devant son ministère, venus dénoncer les retards et la diminution de l'aide alimentaire distribuée aux milliers de soupes populaires du pays.

Il a assuré que l'alimentation des Argentins "ne sera jamais une variable d'ajustement, dans un pays où pratiquement la moitié est pauvre et 5 millions ne mangent pas à leur faim tous les jours".

Le porte-parole de la présidence Manuel Adorni, interrogé lundi en point-presse, a expliqué que la ministre "ne les recevra pas et ne leur a pas donné rendez-vous", mais que ce qu'elle exprimait "spontanément était l'intention d'aider chaque personne" qui est dans le besoin.

En parallèle aux premières mesures d'austérité dès décembre, à la libération des prix, et à la dévaluation de 50% du peso, sur fond d'inflation record (211%) le gouvernement ultralibéral du président Milei a annoncé en janvier des gestes d'urgence à destination des plus démunis, comme le doublement des bons alimentaires, jusqu'à 91.000 pesos (103 dollars) et des allocations familiales, à 41.000 pesos (43 dollars).