Arrestation au Chili d'un pompier soupçonné d'avoir causé un incendie qui a fait 137 morts

Selon les chiffres officiels, 137 personnes sont mortes et 16.000 ont été touchées.

"Le travail sur le terrain, la collecte de preuves, l'analyse et le recoupement des informations ont permis de localiser, d'établir des modèles de comportement et des données géographiques des déplacements" du pompier arrêté, a déclaré M. Cerna.

Selon des médias locaux, le pompier était âgé de 22 ans et avait rejoint le corps des pompiers - qui n'est pas une force volontaire au Chili - il y a un an et demi.