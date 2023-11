Arrivée au port égyptien d'Al-Arish d'un navire turc transportant des hôpitaux de campagne

Pour relancer les générateurs électriques, il faudrait du carburant, de plus en plus rare en raison du "siège total" imposé par Israël au territoire palestinien.

Il s'agit du premier navire de secours transportant des hôpitaux de campagne pour Gaza à arriver en Égypte, alors que tous les hôpitaux de la ville de Gaza sont désormais hors service, car il n'y a plus d'électricité, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien se concentrent dans le nord de la bande de Gaza, où les chars israéliens resserrent leur étau sur la ville de Gaza et plus particulièrement ses hôpitaux, qui selon Israël hébergent des bases du mouvement palestinien qui contrôle le territoire.

"Le navire qui est arrivé à l'aéroport d'Al-Arish transporte du matériel, des générateurs, des ambulances pour établir 8 hôpitaux de campagne", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère turc de la Santé.

La Turquie attendait le feu vert des autorités égyptiennes pour mettre en place des hôpitaux de campagne à l'aéroport d'Al-Arish, a-t-il expliqué. "Nous avons reçu le feu vert des autorités égyptiennes."